Terremoto | Manzi Pd | ' governo confermi Legnini | no spoil system'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Desta molta preoccupazione la proroga solo fino al 14 febbraio del commissarioche si è rivelato una figura indispensabile nella gestione della ricostruzione. Mi auguro che la Presidente Meloni non faccia dannosi cambi in corsa e ascolti i sindaci della cabina di coordinamento Anci, le forze sociali ed economiche, i comitati e le associazioni delle zone colpite dal sisma che chiedono a gran voce che il lavoro del Commissario non venga interrotto". Così Irene, deputata marchigiana del Pd. "Fareanche su una materia così delicata sarebbe un grave danno per i nostri territori, a maggior ragione oggi, che la ricostruzione è partita e che abbiamo gli strumenti per procedere spediti. Grazie alle recente approvazione del Testo unico sulle ordinanze della ricostruzione e ...

