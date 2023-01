Tentato omicidio a Mercogliano | tre persone indagate

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – Sono tre gli indagati per l’accoltellamento che ieri mattina a, in provincia di Avellino, ha ridotto in fin di vita Roberto Bembo, 21 anni, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “Moscati” di Avellino. Nella tarda serata di ieri, accompagnati dall’avvocato Gaetano Aufiero, si erano costituiti alla Squadra Mobile di Avellino Nico Iannuzzi e Luca Sciarrillo, entrambi ventenni, per i quali il Gip del tribunale di Avellino ha disposto lo stato di fermo e il trasferimento in carcere con l’accusa di. Nelle ore precedenti, nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti della Polizia di Stato avevano fermato Daniele Sciarrillo, 30 anni, fratello di Luca, trovato in possesso di droga. Il magistrato ha disposto per lui gli arresti ...

Sono tre i giovani fermati nell'ambito delle indagini per il tentato omicidio di Roberto Bembo, il 21enne massacrato a coltellate e con un tirapugni a Mercogliano in provincia di Avellino dopo una lite in un locale al termine del veglione di Capodanno. Il magistrato ha disposto per lui gli arresti domiciliari sempre per tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta all'alba di ieri nel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette