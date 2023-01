Tentato omicidio a Mercogliano | i responsabili si sono costituiti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Pochi minuti fa presso la Questura di Avellino, i due presunti autori dell’aggressione che ha ridotto il 21enne disi. I due, già noti alle forze dell’ordine, accompagnati dal loro legale, il penalista Gaetano Aufiero, hanno deciso di presentarsi in Questura dopo che nelle scorse orepartite le ricerche da parte della Squadra Mobile agli ordini del vice Questore, Gianluca Aurilia. Nei confronti dei due sarebbe già stato firmato dal pm che coordina le indagini, seguite dallo stesso Procuratore Domenico Airoma, il sostituto procuratore Vincenzo Toscano, un decreto di fermo di indiziato del delitto die per la detenzione del coltello. I due nelle prossime ore saranno trasferiti presso il carcere ...

Tp24

L'uomo ora dovrà rispondere die porto abusivo di arma da fuoco. A Vercelli una donna di 30 anni è rimasta ferita dallo scoppio di un petardo. A quanto si apprende la vittima, ...L'aggressore è stato subito identificato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Oristano con l'accusa die porto illegale di arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione ... Tentato omicidio nella notte di Capodanno: arrestato Leonardo Russo, 21 anni, di Marsala Si sono costituiti pochi minuti fa presso gli uffici della Questura di Via Palatucci i due presunti autori dell’aggressione che ha ridotto in fin di vita il ventunenne mercoglianese Roberto Bembo. I d ...Un 20enne di Cabras (Oristano) è stato accoltellato poco prima della mezzanotte in pieno centro a Oristano, dopo una lite tra ragazzi durante i festeggiamenti in piazza di Capodanno. Il giovane è stat ...