Tennis | United Cup Usa ai quarti | Nadal sconfitto | vince Swiatek

La Gazzetta dello Sport

Grecia vicina alla qualificazione, Francia sotto 2 - 0 con la Croazia BRISBANE (AUSTRALIA) - Saranno gli Usa a sfidare la Gran Bretagna nei quarti dellaCup, nuovo evento a squadre miste che si gioca tra Brisbane, Perth e Sydney. Il 2 - 0 sulla Germania maturato grazie alle vittorie di Fritz (6 - 1 6 - 4 su Zverev) e Keys (6 - 2 6 - 3 su ...Archiviati i primi due singolari, tutto ancora apertissimo tra Svizzera e Polonia, in campo nell'ambito dellaCup per contendersi la vetta del Gruppo B (e la conseguente qualificazione al prossimo turno). Dapprima Belinda Bencic (WTA 12), pur lottando, non riuscita a mettere i bastoni tra le ruote ad ... Musetti sbaglia, incanta, vince. Italia sul 2-0 sulla Norvegia Grecia vicina alla qualificazione, Francia sotto 2-0 con la Croazia BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Saranno gli Usa a sfidare la Gran Bretagna ...La United Cup 2023 di tennis vede andare in archivio la quinta giornata a Sydney: nel Girone D del torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia i padroni casa chiudono sull’1-1 contro la Sp ...