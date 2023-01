Tennis | Martina Navratilova | Ho un doppio tumore

(Di lunedì 2 gennaio 2023): 'Combatterò con tutte le forse che ho' 'Spero in un esito favorevole. Sarà difficile per un po', ma combatterò con tutte le forze che ho'., nata in Cecoslovacchia e ...

la Repubblica

Navratilova, dala "Dancing With The Stars" - - > leggi dopo - - > slideshowLa diagnosi di un tumore alla gola e uno al seno. L'ex tennista: 'È un doppio colpo grave, ma ancora risolvibile. Sarà doloroso, spero in un esito ... Martina Navratilova: "Ho il cancro, lotterò con tutte le mie forze" Martina Navratilova è malata di cancro. All'ex numero 1 del tennis mondiale è stato diagnosticato un tumore alla gola e al seno. Navratilova, 66 anni, in passato si era sottoposta a cure… Leggi ...Bruttissima notizia per il mondo del tennis al femminile. A Martina Navratilova, stella WTA degli anni Novanta, sono state diagnosticate forme tumorali alla gola e al seno. La cecoslovacca 66enne avev ...