Tennis | Martina Navratilova | “Ho il cancro | combatterò con tutte le forze”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un annuncio scuote in queste ore il mondo del, conche ha ammesso di essere alle prese con un. In particolare sono due i tumori con cui la 66enne ex numero uno del mondo dovrà fare i conti: uno alla gola e uno al seno. “E’ grave ma ancora risolvibile – spiega al The Times la diretta interessata, autentica leggenda delconle mie, spero in un esito favorevole.” Pernon si tratta della prima volta purtroppo, dato che già 13 anni sconfisse un tumore dopo cicli di radioterapia. La sua bacheca è davvero impressionante, con 18 Slam vinti in singolare, 31 in doppio e 10 in doppio misto. SportFace.