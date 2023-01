Tennis | diagnosticato cancro a gola e seno a Martina Navratilova

Il Sannio Quotidiano

Una brutta notizia scuote il mondo dele dello sport: un cancro alla gola e al seno è statoa Martina Navratilova . Già in passato (nel 2010), la 66enne ex tennista vincitrice di 18 Slam in carriera aveva dovuto ..."Doppio colpo serio ma ancora risolvibile, spero in esito favorevole" ROMA - Brutta notizia per il mondo dele dello sport: a Martina Navratilova è statoun cancro alla gola e al seno. Già in passato, nel 2010, la 66enne ex tennista vincitrice di 18 Slam in carriera aveva dovuto ... Tennis: alla Navratilova diagnosticato cancro a gola e seno, ‘doppio ... 'Doppio colpo serio ma ancora risolvibile, spero in esito favorevole' ROMA (ITALPRESS) - Brutta notizia per il mondo del tennis e dello sport: ...Alla 66enne ex numero uno del mondo è stato diagnosticato un cancro alla gola e al seno: "Combatterò con tutto quello che ho" ...