Tennis | Atp Primo ranking del 2023 | Alcaraz sempre al comando

Sinner il migliore degli azzurri davanti a Berrettini

Questa la top ten della nuova classifica: 1. Carlos Alcaraz (Esp) 6820 ( - - ) 2. Rafael Nadal (Esp) 6020 ( - - ) 3. Casper Ruud (Nor) 5820 ( - - ) 4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5550 ( - - ) 5. ...Bonadio ha battuto al primo turno il giapponese Toshihide Matsui (1519) per 63 63. Ora agli ottavi di finale è atteso dal vincente del match tra l'argentino Facundo Diaz Acosta (191) e l'... ATP Pune: Cobolli si qualifica, niente da fare per Bellucci Sinner il migliore degli azzurri davanti a Berrettini ROMA (ITALPRESS) - La stagione 2023 è appena scattata fra Australia, India e Nuova Zelanda e ...A Brisbane il colpo dietro la schiena di Lorenzo contro Durasovicè già un highlight sui social, 2-0 alla Norvegia. L’altro punto è della Trevisan sulla Helgo ...