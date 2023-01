Tendenze primavera-estate 2023 | un nuovo minimalismo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Forme lineare, volumi semplici, colori naturali della sabbia e della terra. Ma con un dettaglio che faccia la differenza: una texture, un'arricciatura, un drappeggio. Less is (ancora) more, come negli anni Novanta. Ma in una versione del tutto nuova

AMICA - La rivista moda donna

Anziché prepararsi all'invernamento, si sono comportate come se fossero in'. Apicoltura: ... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultimebeauty direttamente nella tua posta Iscriviti ...... Cappotti Autunno Inverno 2022/2023: le cinqueda seguire Un'idea di layering: la gonna sui pantaloni A gennaio 2023 sperimentare nell'outfit è d'obbligo. Con un occhio ai trend- ... Tendenze moda 2023: ecco quali saranno le 5 più forti Come vestirsi nelle giornate più fredde di gennaio Con la gonna in lana, il must have caldo e glamour dell’Autunno/Inverno 2022-23 ...E' stato un San Silvestro all'insegna del bel tempo e dalle temperature miti. Stesso copione, stando alle previsioni, per l'inizio del ...