“Temperature troppo alte” | in sofferenza le piste da sci

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Turisti e sciatori non mancano, ma leben oltre la media che stanno segnando questo inizio 2023 non aiutano di certo gli impianti sciistici. “In questi giorni, nonostante l’impegno nel mantenere leal meglio, lenon ci consentono di produrre neve artificiale – spiegano i gestori degli impianti del Monte Pora -. I nostri gattisti stanno cercando di far miracoli nel mantenere lee prepararle nel migliore dei modi. Per venire incontro a tutti voi, nei giorni 2 e 3 gennaio applicheremo le tariffe di bassa stagione”. “A causa del rialzo termico e della pioggia”, dal 2 gennaio leresteranno “chiuse per impraticabilità” anche a Piazzatorre, si legge in un breve comunicato, dove si specifica che resteranno comunque aperti la seggiovia per il ...

Giornale di Brescia

...2022 l'anno più caldo di sempre da quando gli scienziati hanno iniziato a registrare le,... ma come avvertimenti lucidissimi: è giàtardi, e gli attivisti ce l'hanno ricordato. In ......meteorologiche indicanosuperiori alle norme stagionali per la maggior parte della regione nelle prossime due settimane, il che aiuterà l'Europa a evitare di esaurire le sue scorte... Impianti chiusi in Maniva: «Temperature troppo alte» «Siamo spiacenti dell’inconveniente ma purtroppo le alte temperature e l’umidità non ci hanno permesso di preparare le piste in tempo per questa mattina», hanno affermato dal portale Maniva Ski ...Fa troppo caldo, così i gestori degli impianti in Maniva sono stati costretti a chiudere gli impianti. Fa troppo caldo e non si può sciare Oggi (lunedì 2 gennaio 2023) , quindi, non si può sciare, a c ...