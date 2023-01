Televoto GF VIP | chi viene eliminato tra Nikita | Oriana | Sarah e Wilma? Sondaggi e percentuali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilal Grande Fratello Vip è sempre un momento tanto atteso, fondamentale, in grado di decide le sorti del programma e del suo andamento futuro. Sì, perché è il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine, perché c’è il giudizio insindacabile del pubblico e dei telespettatori. Il momento delal Grande Fratello Vip Con un atto di pura democrazia televisiva, ecco che i personaggi all’interno della Casa più spiata d’Italia verranno giudicati senza remore o inibizioni, in base al loro operato all’interno delle quattro mura famosissime, e quindi in base ai loro comportamenti tenuti in puntata. Ecco, allora, iad oggi, per cercare di capire assieme chi sarà il prossimodella settima edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo, per ora, che in nomination sono finiti ...