Telelaser sulle strade del Lazio | i primi controlli del 2023 | il calendario delle postazioni di questa settimana

(Di lunedì 2 gennaio 2023)della Polizia Stradale contro l’alta velocità in questigiorni del. Come di consueto la Polizia di Stato ha reso noto ilmobili delcon l’elenco deifino a domenica 8 gennaio. L’obiettivo è quello di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire gli incidenti. L’elenco con il posizionamento degli autovelox viene aggiornatolmente. Autoveloxdal 2 all’8 gennaio, complice le festività ancora in corso, saranno solamente due lemobili della Polstrada ...

BrindisiReport

Da lunedì 2 gennaio e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox esono in servizioseguenti strade: viale del Brennero, via Preare, via Gardesane, ...Da lunedì 2 gennaio 2023, e per tutta la settimana, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox esono in servizioseguenti strade: viale del Brennero via Preare via Gardesane ... Capodanno, controllo della velocità con Telelaser sulla provinciale Squinzano-Cellino Dal 27 dicembre a inizio anno si intensificano i controlli della Polizia Stradale lungo le strade della regione: ecco dove ...Diffuse le date dei controlli, a partire da capodanno e fino al 31, a opera degli agenti della polizia provinciale di Lecce. Si comincia sulla Galatina-Copertino e sulla Squinzano-Cellino ...