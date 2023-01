Taranto | petardi | due i bambini con mani amputate | hanno dieci ed otto anni Bòtti di capodanno | nella città pugliese i casi più gravi fra i 180 feriti di tutta Italia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un bambino dicon la mano destra amputata. Ha perso una mano anche un bimbo di. Idifanno registrare apiùfra i 180ina causa dei. Altro grave casonel Salento: un ottantenne di Torre San Giovricoverato in condizioni serie perché un petardo gli è esploso in testa. L'articolo: due iconed

La Gazzetta del Mezzogiorno

... a Palagianello, comune del versante occidentale della provincia di: è un 19enne che, ... Secondo i proprietari, la causa sarebbe dovuta ad alcunilanciati sulla loro terrazza, e uno di ...... a Palagianello, comune del versante occidentale della provincia di: è un 19enne che, ... Secondo i proprietari, la causa sarebbe dovuta ad alcunilanciati sulla loro terrazza, e uno di ... Taranto, esplode un petardo e bimbo di 10 anni perde la mano. Ferito anche un bimbo di 8 anni. La polizia sequestra 670kg di botti illegali . Nessun morto nella notte di Capodanno, in calo i feriti gravi e 35 persone arrestate, oltre a 273 denunciate Oltre al bimbo di 10 anni a cui hanno dovuto amputare la mano destra per le gravi lesioni ...A Taranto un bambino di 8 anni ha perso parte della mano destra a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all’esplosione di un petardo. Il piccolo avrebbe raccolto per strada un mortaretto, che ...