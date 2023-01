Tara Gabrieletto replica alle accuse di Chiara Camerra | ' Appare tutto molto strano' Cosa ha detto

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La battaglia legale trasi è trasformata in un botta e risposta attraverso i canali social . Dopo l'intervista choc dellarilasciata al Corriere della Sera, l'...

Corriere della Sera

L'ex tronista di Uomini e Donne , Cristian Gallella ha ritrovato l'amore dopo il divorzio dalla moglie. Nella notte di San Silvestro, infatti, ha pubblicato una foto con la nuova compagna, volto noto agli amanti del calcio. Uomini e Donne, Cristian Gallella ha un nuovo amore, di chi ...La battaglia legale tra Chiara Camerra esi è trasformata in un botta e risposta attraverso i canali social . Dopo l'intervista choc della Camerra rilasciata al Corriere della Sera, l'ex volto di Uomini e Donne ha scritto un ... Chiara Camerra e Tara Gabrieletto, sfida legale tra influencer: «Il suo pitbull ha sfigurato mia figlia» La battaglia legale tra Chiara Camerra e Tara Gabrieletto si è trasformata in un botta e risposta attraverso i canali social. Dopo l'intervista ...La Gabrieletto decide di parlare attraverso i social, senza svelare però la sua versione, per rispondere a Chiara Camerra ...