Tabellone Atp Adelaide 1 2023 | Djokovic guida il seeding | presenti Sinner e Sonego

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ildell’Atp 250 di, torneo che apre il nuovo anno sul cemento australiano, e che si giocherà nella settimana tra l’1 e l’8 gennaio. Comincia quindi la nuova stagione, con il ritorno di Novaknella terra dei canguri, e da testa di serie numero 1 delanche Jannik, che partirà invece come numero 6 del, e Lorenzo, che vedrà in Daniil Medvedev il primo ostacolo da provare a superare.ATPPRIMO TURNO (1)vs Lestienne Halys b. (WC) Thompson 6-3 6-4 Ymer vs (Q) Safiullin (Q) Hijikata vs (7) Shapovalov (3) Medvedev vsKecmanovic b. (WC) ...

SPORTFACE.IT

Prima di congedarsi c'è stato anche spazio per parlare del 2023 di Flavio, che ha staccato il pass per ilprincipale dell'250 di Pune: "Ha scelto di giocare in India prima degli ...La Grecia , favorita del seeding che si basa solo sui numeri 1e WTA di ogni squadra, affronta ... Il programma completo: Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022 TABELLONE Atp Adelaide 2023, risultati e accoppiamenti Quando e come seguire la sfida tra Jannik Sinner e Kyle Edmund, incontro di primo turno al torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023.Quando e come seguire la sfida tra Lorenzo Sonego e Daniil Medvedev, incontro di primo turno al torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023.