Tabelle ACI 2023 per rimborso chilometrico e calcolo fringe benefit

Informazione Fiscale

...si usano Cosa sono i rimborsi chilometrici Fringe benefit auto aziendale Come calcolare rimborso chilometricoCome si calcola il costo per km Cosa comprendono i costi chilometrici...I costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli contenuti nelleelaborate dall'nel 2023 saranno più alti di quelli del 2022 I costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli contenuti nellenazionali elaborate dall'nel 2023 ... Tabelle ACI 2023, fringe benefit auto aziendali e rimborso ... Ognuna delle undici tabelle dell'Aci pubblicate ieri e valide per il 2023, fa riferimento a specifici gruppi di veicoli: autoveicoli a benzina in produzione autoveicoli a gasolio in produzione autovei ...Salgono i costi chilometrici di esercizio per auto aziendali, ma anche commerciali leggeri e moto, secondo nuove tabelle ACI 2023 ...