Szczesny si confessa | ” Questa è la mia parata più bella”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Wojciechè da tempo uno dei simboli della Juventus e le sue parate sono sempre state fondamentali per salvare Madama. Tra i giocatori più determinanti in questi anni in bianconero non si può di certo non citare Wojciech, un portiere che in diverse circostanza ha avuto modo di poter salvare la Juventus da gol sicuri, e con una scheda tecnica da far invidia a molti colleghi, e di recente ha voluto concedersi ai tifosi. LaPresseI canali social della Juventus sono sempre stati molto attenti nel voler tenere aggiornati i tifosi bianconeri sulle varie novità legate al pianeta di Madama e di recenteha avuto il piacere di rispondere a diverse domande. La prima è stata legata alla sua recente esperienza con la Polonia al Mondiale in Qatar, con il portierone che si è detto ben contento addirittura per tre motivi ben ...