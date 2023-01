SuperEnalotto | il 2022 primo anno senza “6” Incassati 1 | 5 miliardi di euro | a dicembre il record di giocate

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Continua la caccia al “6” dele prosegue la corsa del montepremi: come riporta Agipronews, nelnessun giocatore è riuscito a centrare il Jackpot, arrivato alla cifradi 340,7 milioni di. Mai dal 1997,di debutto del gioco, era capitato che l’solare si chiudesse“6”, mentre il primato, con ben 12 Jackpot centrati in 12 mesi, è stato fissato nel 2000 e nel 1998. Ilsi conferma il gioco più amato dagli italiani, tanto che nelsono stati raccolti 1,5di, in linea con l’precedente, mentre nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, erano stati di ...