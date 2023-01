Sull' orlo di una guerra? L' ultimo test di Seul | che razzo ha sparato | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha pubblicato lunedì il video dell'di una combustibile solido. Il lancio, che non era stato inizialmente annunciato per motivi di sicurezza, aveva scatenato un breve allarme pubblico per la sospetta apparizione di un UFO o il lancio di un missile nordcoreano.ha fatto sapere che il lancio rientra nell'ambito dell'iniziative volte a costruire una capacità di sorveglianza spaziale e rafforzare la posizione di difesa Venerdì sera, in alcune zone del cielo della Corea del Sud, era stato possibile osservare una scia con sfumature dal bianco al rosso che serpeggiava dietro una luce bianca e brillante.