(Di lunedì 2 gennaio 2023) Da maggio, via libera agli aumenti di prezzo di luce e gas nel caso di contratti arrivati anza, questione al centro della battaglia tra operatori e Antitrust. A sollecitare un intervento erano state le società fornitrici e distributrici di, che avevano scritto al ministro Pichetto

L'HuffPost

Altro fattore, la moral suasion del governo Draghi, che aveva suggerito la diminuzione di un grado e mezzo dei termostati anche per limitare l'impatto. I meteorologi tuttavia mettono ...... "Eliminare lo scontoaccise è stato giusto. Quel sussidio andava anche a chi faceva benzina ...alla realtà che presto dovrà fare i conti pure con le misure per fronteggiare il caro. E il ... Sulle bollette assist del governo ai venditori di energia: sì ai rincari se il contratto scade Secondo le anticipazioni date dal ministro dell’Economia Giorgetti, dalla primavera del 2023 nelle bollette dell’elettricità potrebbe ...Carta acquisti 2023, sono disponibili online i moduli per ottenere il contributo di 40 euro mensili predisposti dal governo nella manovra ...