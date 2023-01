Su Rai 3 Illuminate | la docu-serie su Lina Wertmüller | Maria Callas | Wanda Ferragamo e Franca Valeri Si parte con la cineasta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) In seconda serata su Rai 3 torna stasera(alle 23.20),in quattro puntate su quattro grandi donne che hanno segnato e cambiato la storia del Novecento. Icone che hanno spiccato in ambiti diversi:al cinema,nella lirica,nella moda ea teatro. A raccontarle, quattro grandi attrici che, per vocazione, si sentono vicine al personaggio di cui parlano. Michela Andreozzi (che narra), Silvia D’Amico (per), Anna Valle (per) ed Emanuela Fanelli (per). ...

...è una produzione Anele in collaborazione con Cultura in onda da lunedì 2 gennaio in seconda serata su Rai3. Una docu - serie in quattro puntate prodotta da Gloria Giorgianni, per la ... Al via la quinta stagione di "Illuminate" - RAI Ufficio Stampa Illuminate, tutte le informazioni sulla quinta stagione del programma di Rai 3: anticipazioni puntate, quando va in onda, docufilm.Dal 2 gennaio quattro puntate su Rai 3 con il racconto delle vite di Lina Wertmüller, Maria Callas, Wanda Ferragamo e Franca Valeri interpetate da ...