Su quali presupposti si basa la costruzione di una scuola digitale e su quali voci di spesa

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ci sono degli aspetti su cui si sta lavorando da tempo e che, incontrando la favorevole occasione del Pnrr, avrebbero potuto cambiare ulteriormente il mondo della. Verso la direzione della digitalizzazione, della modernità e dell’innovazione tecnologica. Ci ha lavorato l’Unione Europea, ci ha lavorato il precedente esecutivo. Tuttavia, come dimostra la vicenda dei 35 milioni di euro destinati alla creazione di una piattaforma di rete unica per le scuole italiane – che erano stati previsti per il 2022, ma che sembrano essere spariti dall’agenda politica -, sembra che ci sia una sorta di rallentamento da questo punto di vista. LEGGI ANCHE > Maria Laura Mantovani su Google e Microsoft nelle scuole: «Non sembrano priorità della politica» Digitalizzazione della, la visione di chi cerca di metterla in rete e chi, invece, non muove foglia ...