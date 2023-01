Strangola la madre e chiama i soccorsi parlando di suicidio | fermata 17enne per omicidio volontario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Una donna di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Bagheria (Palermo). In stato di fermo perc’è la figlia di 17 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna, al termine del lungo interrogatorio. La ragazzina ha confessato il delitto. Secondo quanto emerso dalle indagini, da tempo frae figlia c’erano continui litigi: “Una situazione di conflitto cronico”. La lite tra la donna, maestra elementare, e la figlia sarebbe scoppiata alle tre della notte scorsa. È stata la diciassettenne, stamattina intorno alle 8, a lanciare l’allarme. La donna insegnava in una scuola elementare in provincia di Palermo. La ragazza in un primo momento avrebbe parlato ai soccorritori di. Ma la sua ricostruzione dei fatti è crollata durante ...