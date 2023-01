Stranger Things 5 | Noah Schnapp | La storia è iniziata e finirà con Will Byers

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L'interprete difornisce qualche aggiornamento in merito all'attesa conclusione di, che avverrà con la stagione 5, una delle serie più seguite di sempre. Nel corso di una recente intervista concessa a Forbes,ha provato ad anticipare qualche succoso dettaglio relativo alla stagione 5, che sarà l'ultima, di, la serie dei record su Netflix che non dovrebbe arrivare in streaming prima del 2024. La giovane star ci ha tenuto a ribadire che sarà proprio il suo personaggio a condurre verso la conclusione dello show, così come daera iniziato tutto nella prima, dopo il suo rapimento e l'arrivo nel Sottosopra. "Hanno fatto un ottimo lavoro con il personaggio di ...

