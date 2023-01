Stoltenberg | ' La guerra può durare molti anni Ma Mosca è a corto di missili e dovrà cambiare strategia'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) E' lo scenario che Jens, segretario generale della Nato, delinea in un'intervista alla Bbc. 'Dobbiamo fornire sostegno all'Ucraina ora, compreso il supporto militare, perché questo è l'...

Globalist.it

Tutti ciò - dice- indica che' la Russia 'sia pronta a continuare lae anche a provare potenzialmente a lanciare una nuova offensiva'. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr ...Così in un'intervista alla Bbc doveaggiunge: 'Quello che abbiamo visto è che la Russia ... Tutto ciò indica che sono pronti a continuare lae potenzialmente a lanciare una nuova ... Stoltenberg: "La guerra può durare molti anni. Ma Mosca è a corto di ... La Nato deve prepararsi a fornire all'Ucraina un sostegno a lungo termine, la guerra può protrarsi molto perché la Russia non ha nessuna intenzione di mollare la presa.I vertici della North Atlantic Treaty Organization (Nato) hanno delineato lo scenario previsto per l'anno 2023 riguardo la guerra tra Russia ed Ucraina: i Paesi membri dell'Alleanza Atlantica dovranno ...