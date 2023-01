Stefano Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria | il gesto del papà di Antonella

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip 7, la storia d’amore traFiordalisi è una montagna russa. La coppietta del reality si ama, litiga, chiarisce, si ama di nuovo e poi torna a litigare. Sia i concorrenti che i telespettatori si sono abituati a quello che l’influencer definirebbe come un modus operandi.però sembra tollerare sempre meno i comportamenti della sua fidanzata. Questo ha scatenato i commenti dei fan Donnalisi sul web e anche la reazione di, ildella vippona, sempre attivissimo sui social. GF Vip 7,continua a non apprezzare i comportamenti diGli ultimi giorni nella casa del GF Vip 7 non ...