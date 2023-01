Stefano De Martino torna a parlare di Maria De Filippi | “Mi ha creato lei”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il percorso diDesi sta rivelando davvero sorprendente. Dopo aver provato ad affermarsi come ballerino grazie al programma di Amici, ha iniziato ad avere sempre più visibilità. Ad oggi, ha avuto modo di condurre anche diversi programmi. Al momento, per esempio, si sta occupando di Bar Stella mentre, a partire dal prossimo anno, tornerà con il divertentissimo Stasera Tutto È Possibile. Nelle ultime ore, il portale di TvBlog ha deciso di porgli alcune domande sulla carriera e sulla sua vita privata.Deconcentrato sulla sua carriera da conduttore: “È fondamentale per essere efficaci” Negli ultimi anni,Deha potuto ritagliarsi un suo spazio all’interno del panorama televisivo. Attualmente è alla guida di Bar Stella, un programma ideato ...

Corriere TV

La festa di 'Sant'Antuono' divide Rosario Ventriglia eCioffi. Senza voler scomodare Giovannino Guareschi e i suoi romanzi, quella consumatasi tra l'abate curato della chiesa di SanVescovo e il sindaco di Macerata Campania è una frattura ...... disponibile anche on demand Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Carlo Buccirosso, Lodo Guenzi eDenel remake della commedia francese C'est la vie - ... Belen e Stefano De Martino, Capodanno d’amore (e di affari) a Napoli: canzoni e brindisi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...