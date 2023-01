Stefano De Martino spiazza | la verità su Maria De Filippi | “Lei è una…”

(Di lunedì 2 gennaio 2023)De, oggi conduttore amatissimo, non ha mai nascosto di dovere molto alla Queen Mary di Mediaset. Ma, in seguito, è approdato in Rai: quali sono oggi i rapporti tra i due? Il ballerino e conduttore Rai napoletano, ha parlato del suo reale rapporto con la conduttriceDe, al timone del programma Amici che lo lanciò nel mondo dello spettacolo più di dieci anni fa.Deparla diDe: lasul loro rapporto (Ilovetrading.it)Lui è uno dei conduttori e ballerini più amati e famosi del piccolo schermo, nuova stella della televisione italiana e attualmente al timone di due show Rai, Stasera tutto e possibile e Bar Stella, di cui è anche ideatore. Stiamo parlando chiaramente di ...

Corriere TV

De, uno dei volti più amati della televisione negli ultimi anni, ha rilasciato un'intervista a TvBlog e ha parlato della sua carriera e della sua voglia di fare televisione....... a un incontro tra i due, anche se è alquanto improbabile che questo avvenga sia perché la piccola è a Napoli con Belen Rodriguez eDeper i primi giorni di gennaio, sia perché, ... Belen e Stefano De Martino, Capodanno d’amore (e di affari) a Napoli: canzoni e brindisi Se c'è una cosa che rimpiange nella sua carriera in televisione è proprio il ruolo da inviato nel reality show oggi in onda su Canale 5 ...E' passato di moda, è vero, ma se la proposta arriva da Belen Rodriguez neanche l'allenatore in testa alla classifica del campionato può dire di no. Luciano Spalletti fa ...