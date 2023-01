Startup innovative e ambiente | il progetto TBIZ

(Di lunedì 2 gennaio 2023)ed alta formazione per l’: sono i due pilastri delai nastri di partenza. Tante le occasioni a disposizione per i giovani imprenditori, gliper oppure i diplomati che vogliono affrontare un percorso di alta formazione nell’ambito della sostenibilità ambientale. Di questo innovativoparla L’incentivo del lunedì di questa settimana. I dettagli delIlè promosso dalla Regione Campania e realizzato dall’Associazione Oggi Lavoro del gruppo Time Vision, da Channel Management e dall’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM; in collaborazione con SICME Energy e Gas, ...

Un ecosistema ormai maturo, che nel 2022, a 10 anni esatti dalla sua nascita ufficiale con loAct, conta quasi 14milaregistrate e nel 2022 raggiungerà quota 2 miliardi di ... Ci sono ancora pochi giorni per iscriversi alla quarta edizione di Trentino Startup Valley. I termini per fare domanda di partecipazione al programma di accompagnamento d'eccellenza per idee d'impresa ...Le 3 startup bergamasche faranno parte della delegazione italiana composta da 51 startup provenienti da 14 regioni italiane ...