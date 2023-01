(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dopo 11 anni Johnha salutato il Mondiale , al termine di un anno tra l'altro in cui la sfortuna ha avuto la meglio. Quello del 2022 è stato per lui un campionato molto difficile in Moto3, a ...

Motosprint.it

Dopo 11 anni John McPhee ha salutato il Mondiale , al termine di un anno tra l'altro in cui la sfortuna ha avuto la meglio. Quello del 2022 è stato per lui un campionato molto difficile in Moto3, a ...i dati di IAB Europe , l'e - commerce B2C supera oggi 1 trilione di euro e, si prevede un ... Un'ulteriore attivazione e ottimizzazione avverrà a livello die all'interno dello stack ... SSP, il secondo capitolo della carriera sportiva di McPhee riparte da qui Lasciatosi alle spalle un anno difficile, lo scozzese è pronto a ricominciare dalla classe Supersport 600, con il Team Vince64 by Puccetti Racing ...Il team D34G Racing dell’ex pilota del WorldSBK al suo secondo anno nella classe intermedia schiererà l’australiano figlio d’arte e il giovane austriaco ...