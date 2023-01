Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di lunedì 2 gennaio 2023

Sky Sport

Il Benevento tornerà nel Sannio l'11 gennaio, per poi proiettarsi all'incontro del 15 gennaio che lo vedrà contrapporsi al Cosenza per la primadel girone di ritorno. Il mese si chiuderà con ...... "Forse è stata la persona più influente nell'intera storia di questo. C'è un prima e un dopo ... Alla fine di ognidi riprese, non c'era molto da fare e passavamo il tempo a parlare di ... Probabili formazioni Serie A della 16^ giornata: le news dai campi In una recente intervista a Sportspaper.it l'ex presidente dell'Inter ha svelato un retroscena di mercato sull'ex direttore generale ...Secondo giorno dell’anno e, nello sport globale, c’è già davvero di tutto da seguire. Il primo lunedì del 2023 riserva emozioni che non sono particolarmente usuali: è però il caso di godersele, vista ...