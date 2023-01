Sponsor Inter | DigitalBits per ora resta sulla maglia Sulla manica debutta eBay

Calciomercato.com

Mercoledì contro il Napoli sulla maglia dell'ci sarà ancora DigitaBits, il mainormai da tempo inadempiente. I tifosi, che speravano in una sorpresa post natalizia, sono rimasti delusi, ma la caccia al sostituto continua e non sono ...Eravamo noi a dover inseguire gli altri: procuratori, dirigenti sportivi, calciatori,, le Istituzioni . Settimana dopo settimana le cose sono cambiate. L'sceglie di disputare una ... Inter, avanti con DigitalBits: per il futuro uno sponsor è in pole Togliere la blockchain americana senza avere un nuovo marchio non è stato ritenuto opportuno. Avanti così nella speranza di trovare presto un altro partner. Intanto ecco la "prima" ufficiale con il si ...Comparirà sul retro delle maglia (proprio dove era posizionato il marchio di un noto brand di caffè, ndr), già dalla partita con l’Inter. "Una scelta per accelerare la crescita del Club sul territorio ...