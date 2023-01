Spinalbese è un “narcisista che ama solo se stesso” | un ex vippone attacca lui e Ginevra

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La parola “” associata al nome di Antoninoè ormai un grande classico. L’ha usata Anna Pettinelli, ma pure Francesca Cipriani, Cristina Quaranta e Giaele De Donà con cui ha pure avuto un mezzo intrallazzo. Ieri l’ha usata anche Giacomo Urtis che ospite su Radio Cusano Campus è stato un fiume in piena. Urtis svela la fluidità di une si dichiara a un altro: “Lo avrò, gli interesso” https://t.co/5Rsi4TLUoD #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 1, 2023 Oltre ad aver parlato di Barù e di Corona, Urtis ha dato la sua opinione anche su. “Antonino è, secondo me è innamorato di se, ha questo parterre di corteggiatrici. Lui è carino ma non è questo granché. Sicuramente queste corteggiatrici sperano di andare in televisione a fare ...

Biccy

... Dura stoccata dal marito della nota showgirl a un discusso gieffino: 'Non sei nessuno' Antoninosi trova spesso al centro di diversi triangoli amorosi al GF Vip 7 . A far sapere cosa ...Un'altra ex vippona ha tuonato contro Antonino, tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip . Francesca Cipriani ,...l'hair stylist spezzino come un uomo... Antonino Spinalbese è un narcisista: l’accusa di Giaele De Donà L'ex concorrente del GF Vip ne è convinta sull'hairstylist: "E' innamorato solo di se stesso" Francesca Cipriani una ex protagonista del reality show ...Un'altra ex vippona tuona contro l'hair stylist spezzino, tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip.