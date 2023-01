Spezia-Atalanta affidata a Giua | la designazione completa

La Gazzetta dello Sport

12.30 MARESCAh. 14.30 GIUA TORINO - H. VERONA h. 14.30 DIONISI LECCE - LAZIO h. 16.30 MARINELLI ROMA - BOLOGNA h. 16.30 SANTORO. CREMONESE - JUVENTUS h. 18.30 AYROLDI FIORENTINA - ...Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà allo stadio Picco Dopo due mesi di attesa l'è pronta a ricominciare la sua rincorsa all'Europa, affrontando uno... Quote Spezia-Atalanta, la Dea non sbaglia a inizio anno: 2 + Gol a 3.25 Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...Per il ritorno in campo dopo la lunga sosta per i Mondiali i blucerchiati avranno Maresca, mentre gli aquilotti trovano Giua ...