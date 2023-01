Firenze Post

... nonostante il blocco della Corte dei Conti sulladiscrezionale, gli obiettivi prefissati" ... l'impiego di detenuti e percettori del reddito di cittadinanza nei lavori diutilità con il ...Sono disponibili online, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze, i moduli per richiedere la Carta Acquisti 2023 per il sostegno dellaalimentare e sanitaria e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Lo strumento consente ai cittadini di età pari o superiore a 65 anni e ai genitori di bambini fino a tre anni di ottenere ... Spesa pubblica: fabbisogno dello Stato cala a 66,9 miliardi di euro. Il governo risparmia 39,6 miliardi rispetto al 2021 Un televisore da 48 pollici oled motorizzato per 6.954 euro comprato da una ditta con sede a Roma, biglietti da visita e materiale cartaceo per 2.305,19 euro, vestiario per il personale per quasi 50 m ...“Con una mano il governatore della Campania Vincenzo De Luca stringe accordi sull’autonomia differenziata con il Governo Meloni e il ministro-inviato del ...