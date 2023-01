Speed Skating | Lee Seung-hoon vuole Milano-Cortina 2026 | “Farò del mio meglio per raggiungere l’obiettivo”

OA Sport

E dunque il sogno Milano - Cortina 2026 non è assolutamente tramontato . La nostra portacolori crede ancora in quell'obiettivo. In tutto questo la squadra tricolore guidata dal Direttore Tecnico, ...Due indizi non fanno una prova ma quando è la diretta interessata a tirare giù la maschera, non ci sono più dubbi: Francesca Lollobrigida è incinta. L'atleta che nell'ultima Olimpiade invernale a ... Speed skating, i convocati dell'Italia per gli Europei: cinque azzurri in gara a Hamar, assente Giovannini Obiettivo Milano-Cortina 2026 per Lee Seung-hoon Sembra proprio di sì. Il sudcoreano classe 88', monumento dello speed skating con in bacheca sei medaglie olimpiche di cui due del metallo più pregiat ...Si avvicina l'inizio degli Europei speed skating 2023: l'Italia si candida ad un ruolo da protagonista, l'elenco degli azzurri in corsa ...