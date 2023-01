Speed skating | i convocati dell’Italia per gli Europei | cinque azzurri in gara a Hamar | assente Giovannini

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato idella squadra azzurra per i Campionatidi2023, in programma dal 6 all’8 gennaio in quel di(in Norvegia). La rassegna continentale assegnerà i titoli sprint e Allround, quindi non si terranno le prove mass start. Sarannodunque i pattinatori nostrani impegnati all’Olympic Hall Vikingskipet: David Bosa, Davide Ghiotto, Alessio Trentini, Serena Pergher e Laura Peveri. Bosa, Trentini e Pergher si cimenteranno nelle distanze sprint (500 e 1000 metri), mentre Ghiotto e Peveri gareggeranno nell’Allround (500, 1000, 1500, 3000 e 5000 metri per le donne; 500, 1000, 1500, 5000 e 10.000 metri per gli uomini). “La prima stagione di un quadriennio olimpico è sempre di passaggio e di semina. ...

