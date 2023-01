Spalletti prepari i tappi di cera | protegga il Napoli da Saviano e dagli altri che verranno

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il riferimento dev’essere Ulisse e il suo passaggio davanti all’isola delle sirene (che poi sarebbe Capri). Per resistere all’ammaliante canto delle affascinanti e pericolose creature, Ulisse – ascoltando il consiglio di Circe – si fece legare all’albero della nave e diedediall’equipaggio in modo che non rimanessero vittime dell’incantesimo. Diede istruzioni ai suoi uomini di non badare ai suoi gesti, disperatamente avrebbe cercato di farsi liberare. Ma loro avrebbero dovuto rigare dritto. Ulisse, però, volle ascoltare quel canto irresistibile e, come previsto, si dimenò e supplicò di essere liberato. Per sua fortuna invano. Il consiglio di Circe si rivelò prezioso. Doppiata l’isola, Ulisse e i suoi videro i resti delle ossa dei marinai che non resistettero all’incantesimo.faccia come Ulisse, ...