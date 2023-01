Spalletti ha cambiato il calcio | ma il suo vissuto continua ad essere ignorato CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Mercoledì Napoli e Inter torneranno in campo in Serie A per una sfida importantissima in termini di corsa allo scudetto. Si sfidano due allenatori che si sono imposti con il coraggio delle idee, scrive il Corriere dello Sport. Mentre Inzaghi ha molti rimpianti,ha già mostrato il suo valore. Non sono mai riusciti a centrare il bersaglio in Italia e l’etichetta di ‘perdenti di successo’ comincia a pesare. “La campagna di Russia di Lucianoè lì che reclamerebbe il sacrosanto riconoscimento per imprese vissute a petto in fuori: ma, misteri del, il mondo c’è a volte chi lo disegna a modo proprio, e ciò che resta di quella fase abbagliante è un distico in fondo alle analisi più disinvolte che ignorano quel. Eppure c’è un’epoca, ormai sono circa trent’anni dalle 991 panchine, in cui ...