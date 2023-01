Spalletti festeggia il nuovo anno facendo il trenino con Belen VIDEO

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, hato il CapodilconRodriguez. A cena alla Terrazza Calabritto, il tecnico del Napoli è stato “convinto” in maniera abbastanza energica da, che lo ha letteralmente trascinato in pista al fine di farlo unire al divertimento generale. A nulla sono valsi i tentativi didi opporre resistenza,è stata più convincente.alla fine è stato costretto ad alzarsi da tavola, con il telefono in mano e, sorridendo, si è prestato al gioco, mentre tutto intorno i presenti lo acclamavano. Ilè stato pubblicato su Instagram dallo stesso ristorante tra le storie. L'articolo ilNapolista.

