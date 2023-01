SPAL – Pisa | le dichiarazioni post partita di mister De Rossi

Leggi su seriea24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Conclusa la sfida contro ilDaniele Deha raggiunto la sala stampa dello Stadio “Mazza” commentando così la prestazione dei suoi ragazzi. “La sconfitta fa male, la sosta deve lenire queste ferite, – ha esordito il tecnicolino – ma guardare le ultime tre partite casalinghe e vedere che abbiamo portato a casa solo un punto tra Modena, Palermo ed oggi, è un qualcosa da diventare matti. A Parma, come ho già detto, abbiamo ottenuto qualcosa in più di quanto probabilmente meritavamo, ma siamo nettamente in credito con la fortuna. Adesso dobbiamo staccare la testa per qualche giorno per poi ripartire dalle cose buone viste oggi: una reazione incredibile contro una squadra molto forte, oltre ad un primo tempo molto buono. Purtroppo ci troviamo a parlare di miglioramenti che sono visibili, ma portiamo a ...