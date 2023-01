Spagna | nuove misure contro il carovita | azzerata l’Iva sugli alimenti di base Sanchez | “Proteggiamo le classi medie e lavoratrici”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Legumi, patate, latte, formaggio, uova, verdura e frutta, cereali, farina e pane. È questa la lista degliper cui, dal primo di gennaio, il governo spagnolo ha previsto il taglio del. Approvato il 27 dicembre, il decreto reale è entrato in vigore con l’inizio del 2023. L’obiettivo è quello di ridurre il prezzo finale di circa 7.000 prodotti venduti in oltre 19.000 negozi. Tutti questierano precedentemente tassati con un’aliquota molto ridotta del 4%, ora abbattuta allo 0% per un massimo di sei mesi o fino a quando l’inflazione dinon scenderà al di sotto del 5,5%. L’olio e la pasta subiranno una riduzione deldal 10% al 5%, mentre il resto dei prodotti alimentari, tra cui la carne e il pesce, manterrà intatto il livello di tassazione. La riduzione dell’aliquota ...

