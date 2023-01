Sozza con Fabbri al Var designati per Inter-Napoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il sitoaia-figc.it rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma mercoledì 4 gennaio. SALERNITANA – MILAN h. 12.30 FOURNEAU DEL GIOVANE – DE MEO IV: PEZZUTO VAR: MARIANI AVAR: MANGANIELLO SASSUOLO – SAMPDORIA h. 12.30 MARESCA DEI GIUDICI – MARGANI IV: ZUFFERLI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI SPEZIA – ATALANTA h. 14.30 GIUA ALASSIO – SCARPA IV: COLOMBO VAR: MARINI AVAR: DI BELLO TORINO – H. VERONA h. 14.30 DIONISI IMPERIALE – PAGNOTTA IV: MAGGIONI VAR: BANTI AVAR: GUIDA LECCE – LAZIO h. 16.30 MARINELLI PERROTTI – GARZELLI IV: BARONI VAR: DI PAOLO AVAR: DI MARTINO ROMA – BOLOGNA h. 16.30 SANTORO GALETTO – MONDIN IV: MARCENARO VAR: CHIFFI AVAR: ...

Sportevai.it

Ayroldi designato per Cremonese - Juventus, Roma - Bologna a Santoro ROMA - Sarà Simonea dirigere Inter - Napoli, big - match della 16esima giornata di Serie A che riparteuna sfida - scudetto dopo la lunga sosta per il Mondiale. Sfida in programma mercoledì 4 gennaio alle 20.Nomina ad internazionale (da ieri)big match: dovrebbe essere Simonedi Seregno (ormai sdoganato il fatto che sia a 30 chilometri da Milano, lo scorso anno ha fatto Inter - Roma e poi, fosse per Rocchi, farebbe fare Roma e ... Sozza per Inter-Napoli fa infuriare i tifosi azzurri | Social | Social Ayroldi designato per Cremonese-Juventus, Roma-Bologna a Santoro ROMA (ITALPRESS) - Sarà Simone Sozza a dirigere Inter-Napoli, big-match della 16esima giornata di Serie A che riparte con una ...A coadiuvarlo al VAR ci saranno Fabbri e Aureliano, mentre gli assistenti saranno Meli e Peretti; Piccinini il quarto uomo, ...