Sophie Codegoni si mette a nudo | il Natale e la gravidanza

Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste e concorrenti del Grande Fratello Vip 6. La sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 le ha, praticamente, cambiato la vita in quanto ha conosciuto l'amore, Alessandro Basciano, dal quale aspetta una bambina. D'altronde, l'ex Vippona ha provato a trovarlo anche in altri ambienti televisivi – vedi Uomini e Donne – dove ha rifiutato un numero ingente di corteggiatori per poi uscire con un cavaliere, ma, purtroppo, la loro storia non è andata come sperato e i due si sono lasciati (tra mille critiche). E, ora, nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista DiPiù ha parlato di questa gioia immensa che porta in grembo e di un rituale della sua famiglia – in particolare di sua madre – che ha rifatto anche lei. Ecco cosa ha raccontato.