Sonego | cuore Toro pronto per Medvedev | il gusto pieno delle sfide impossibili

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ha un obiettivo ben chiaro per il 2023, Lorenzo. Oggi numero 45 del mondo, punta alla Top 20 che vorrebbe dire migliorare il best ranking di numero 21. Il primo test ad Adelaide - 1 lo vede ...

, la forza della leggerezza La naturale leggerezza e il bel finale di stagione predispongono le condizioni migliori per avvicinarsi alla sfida contro Medvedev che proietterà il vincitore al ......al piede e poi buttandosi comunque nella mischia in Davis ha confermato di aver un gran. ... I DUE LORENZO Il talento tecnico di Musetti era già noto da junior, quello di lottatore di... Sonego, cuore Toro pronto per Medvedev: il gusto pieno delle sfide ... Ha un obiettivo ben chiaro per il 2023, Lorenzo Sonego. Oggi numero 45 del mondo, punta alla Top 20 che vorrebbe dire migliorare il best ranking di numero 21. Il primo test ad Adelaide-1 lo vede ...Coppa Davis - Finisce il sogno dell'Italia: il Canada conquista la finale. Niente da fare per gli azzurri capitanati da Filippo Volandri. Sonego apre con una ...