Agenzia ANSA

Non si ferma l'allertain Emilia - Romagna, prorogato fino al 4 gennaio e esteso a tutte le province della regione. Il primo bollettino di Arpae del 2023 ha infatti confermato il superamento dei limiti di polveri ...... insieme ad un costante incremento degli inquinanti atmosferici e delloin prossimità del ... Temperature senza grandi variazioni ediffusamente oltre la norma. Venti da sud o di Scirocco ... Smog: ancora allerta in Emilia-Romagna fino al 4 gennaio - Emilia ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Non si ferma l'allerta smog in Emilia-Romagna, prorogato fino al 4 gennaio e esteso a tutte le province della regione. (ANSA) ...