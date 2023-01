Smog | ancora allerta in Emilia-Romagna fino al 4 gennaio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) BOLOGNA – Non si ferma l’in, prorogatoal 4e esteso a tutte le province della regione. Il primo bollettino di Arpae del 2023 ha infatti confermato il superamento dei limiti di polveri sottili, anche nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, escluse dall’ultima rilevazione. In vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all’inquinamento, come i divieti di circolazione: dal primostop anche a veicoli diesela euro 4 compreso. L'articolo L'Opinionista.

