Slittino | Coppa del Mondo Sigulda 2023 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Si torna a fare sul serio anche per quanto riguarda ladeldi. Dopo la lunga pausa legata alle festività natalizie, gli atleti al lorosi apprestano ad affrontare il primo appuntamento dell’anno nuovo e si spostano in quel di(Lettonia) per il primo dei due fine settimana di gara sul budello baltico. Ladeldi, infatti, rimarrà per due weekend consecutivi sulla pista lettone e ci darà modo di vedere a pieno regime tutte le categorie, vedendo la presenza anche degli slittinisti assenti nella trasferta nordamericana. L’Italia dà il via a questocon rinnovata voglia di fare bene e diversi elementi grandi protagonisti. Dominik Fischnaller, infatti, è in ...