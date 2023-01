SKY | “Napoli all’assalto di Ounahi | Giuntoli pronto a chiudere l’affare”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilè interessato a tesserare Azzedine, calciatore marocchino reduce da grandi prestazioni al Mondiale di Qatar. Ilè interessato ad acquisire Azzedine, il calciatore marocchino rivelazione del Mondiale di Qatar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro vorrebbe tesseraregià a gennaio per la prossima estate, ma al momento il giocatore è extra comunitario e ilnon ha slot liberi per tesserarlo. Inoltre, l’Angers, club di appartenenza di, chiede una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per il suo tesseramento, cifra che ilritiene troppo elevata al momento. Cristiano, direttore sportivo del, cercherà comunque di negoziare un ...

CalcioNapoli24

Alle 20.45 spicca- Roma , mentre lunedì 30 il mese di gennaio si chiuderà in bellezza con Udinese - Hellas Verona. Tutte le partite saranno trasmesse in diritta da Dazn,e Mediaset per un ...Calciomercato- Occhi su Azzedine Ounahi , centrocampista dell'Angers in grande spolvero al mondiale con la nazionale marocchina. Calciomercato, il piano per Ounahi Secondo quanto riferisce SkySport, l'interesse partenopeo è serio e c'è l'intenzione di bloccarlo ora per giugno anche per un motivo ben preciso: il calciatore è ... SKY - Napoli, interesse serio per Ounahi: ecco il piano del club azzurro Francesco Modugno, giornalista, ha riferito ai microfoni di Sky Sport le ultime di formazione del Napoli contro l'Inter: "In difesa ci saranno sicuramente Di Lorenzo e Kim, mentre le riflessioni sono ...Le vie del mercato sono infinite, ma quello che è certo è che la pista che porterebbe Azzedine Ounahi a Napoli inizia a complicarsi, vista la grandissima concorrenza con tanti club d’Europa Secondo qu ...