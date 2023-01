SKY | Amir Rrahmani rinnova con il Napoli | la firma è imminente I dettagli

Sky Sport

Notizie Napoli calcio . In casa partenopea si continua a lavorare per i rinnovi: dopo quelli ufficiali di Meret , Zerbin e Anguissa , oltre a quello sempre più vicino di Lobotka , ora ancheRrahmani è ad un passo dal firmare il prolungamento con il club di De Laurentiis . Rinnovo Rrahmani, i dettagli Attualmente in scadenza nel 2024 , Rrahmani ha di fatto trovato un nuovo accordo ...In fin dei conti i due protagonisti, Dafne Keen eWilson, erano in piena adolescenza quando ...non resta quindi che seguire pazientemente gli episodi di His Dark Materials che usciranno su... Fifpro chiede revoca condanna a morte dell'ex calciatore Nasr-Azadani È ufficialmente aperta la sessione invernale del calciomercato. E il Napoli, capolista della Serie A, è a lavoro per sistemare la questione contrattuale di alcuni suoi giocatori. Dopo il rinnovo di Lo ...SKY – Periodo di rinnovo in casa Napoli. E’ fatta anche per quello di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è vicinissimo alla firma. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport la settimana p ...